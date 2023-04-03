رشيد يؤكد على دور المحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان

رشيد يؤكد على دور المحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، وفداً من نقابة المحامين العراقيين برئاسة نقيب المحامين أحلام اللامي.وأكد رشيد، “أهمية أن يأخذ المحامي دوره في الدفاع عن حقوق المواطن العراقي وعدم الرضوخ للتأثيرات وبما يسهم في إحقاق الحق وتطبيق العدالة وتنفيذ القانون ليكون معياراً لعمل المحامين”.ولفت رشيد، إلى “دور النقابة في توعية المواطنين ونشر الثقافة القانونية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”.من جانبها، استعرضت اللامي، “أهم المشاكل والعقبات التي تحيط بعملهم”، مؤكدة “سعي النقابة إلى تعديل قانونها”، فيما أبدت “الحرص على تعزيز العلاقة بين النقابة وحامي الدستور”. 

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