رشيد يؤكد على دور هيئة النزاهة في “مكافحة الفساد”

رشيد يؤكد على دور هيئة النزاهة في “مكافحة الفساد”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان،اليوم الثلاثاء، أن “الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي”.وأضاف ان “رشيد بارك لرئيس الهيئة تكليفه بالمنصب، فيما أكد أن الجميع ينتظر من الهيئة خطوات فاعلة وصحيحة تحفظ المال العام من خلال الإجراءات القانونية والدستورية”،وقال رشيد بحسب البيان، إن “تشخيص هدر المال العام مهمة وطنية نبيلة تتطلب وقفة جادة وحازمة من جميع الأجهزة والجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة النزاهة”، داعيا إلى “اعتماد خطط وبرامج وطنية متكاملة وشاملة يكون لجميع الفعاليات الرسمية والمجتمعية دور فاعل فيها”.وطالب رشيد بـ”تعزيز التعاون والتنسيق مع دول العالم من أجل استرداد المطلوبين، واستعادة أموال العراق في الخارج”.من جانبه، استعرض محمد اللامي “خطط وبرامج الهيئة المستقبلية، فيما ثمن “دعم فخامة رئيس الجمهورية لعمل الهيئة وجهودها في تحقيق الشفافية”، مؤكدا “أهمية دعم رئاسة الجمهورية لهيئة النزاهة في سعيها لمحاربة الفاسدين واستعادة أموال العراق والمحافظة على الثروات الوطنية”.

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