رشيد يتسلم الدعوة الرسمية لحضور مؤتمر القمة في السعودية

رشيد يتسلم الدعوة الرسمية لحضور مؤتمر القمة في السعودية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،اليوم الأحد، دعوة رسمية من ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “الرئيس تسلم دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية سفير المملكة لدى العراق عبد العزيز الشمري في قصر بغداد”.وأضاف البيان، أن “رئيس الجمهورية دعا الى ضرورة انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة” .كما جرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.من جهته، نقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، السفير السعودي، تحياته وتقديره إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشكره وتقديره على الدعوة الكريمة، متمنياً للشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والرخاء.

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