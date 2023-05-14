رشيد يتسلم الدعوة الرسمية لحضور مؤتمر القمة في السعودية

كما جرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

من جهته، نقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، السفير السعودي، تحياته وتقديره إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشكره وتقديره على الدعوة الكريمة، متمنياً للشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والرخاء.