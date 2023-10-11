رشيد يتسلم رسالة خطية من ملك السعودية بشأن الوضع في فلسطين

رشيد يتسلم رسالة خطية من ملك السعودية بشأن الوضع في فلسطين
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق-تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، رسالة خطيّة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم رسالة خطيّة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية”، مبيناً أنه “جاء ذلك خلال استقبال السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري في قصر بغداد”.وأوضح أن “رسالة خادم الحرمين الشريفين تضمنت رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية تنسيق المواقف في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة”.وأكّد رئيس الجمهورية وفقا للبيان، على “ضرورة توطيد العلاقات بين العراق والمملكة وتوسيع آفاق التعاون البناء وبما يعود بالنفع على البلدين”.من جهته، أكد السفير الشمري “حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع العراق ودعمها لأمنه واستقراره”، مشيداً بـ”التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق في مختلف المجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *