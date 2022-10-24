رشيد يتلقى رسالة من نظيره الروسي تؤكد على تعزيز العلاقات بين البلدين

رشيد يتلقى رسالة من نظيره الروسي تؤكد على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، رسالة خطّية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الاثنين، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف”.وأضاف البيان، أن “السفير سلّم الرئيس، رسالة خطّية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمّنت التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، مؤكداً التطلّع نحو تعزيز العلاقات الثنائية المتينة”.وأكد رشيد، بحسب البيان، “تطلّع العراق نحو تعزيز علاقات الصداقة الثنائية التي تجمع البلدين، والعمل نحو توسيعها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يُحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين”. 

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