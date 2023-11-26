رشيد: يجب محاسبة داعش عن اعمالها الإرهابية

رشيد: يجب محاسبة داعش عن اعمالها الإرهابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها ،اليوم الأحد، ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له”.وأكد الرئيس خلال اللقاء، أن “العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية لا سيما  تلك التي تعرض لها الإيزيديون،مشدداً على “ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها، والعمل المشترك مع المنظمات الأممية للتوعية بآثار هذه الانتهاكات ومخاطرها على الصعيدين الإنساني والاجتماعي”.وأشار إلى “أهمية تكاتف الجهود بصورة فعلية من أجل منع تكرار تلك الجرائم التي شملت الأطفال والنساء وكبار السن ولم يستثن أحد منهم”.من جانبه، استعرض كريم أحمد خان “عمل المحكمة الجنائية الدولية في مواصلة التحقيق والتقصي عن مرتكبي الأعمال الإرهابية”.

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