رشيد يدعو إلى اعتماد الحوار البنّاء لحل المسائل العالقة في الإقليم

رشيد يدعو إلى اعتماد الحوار البنّاء لحل المسائل العالقة في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والجاد لحل المسائل العالقة.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، وفد المكتب السياسي للحركة الإسلامية في إقليم كردستان العراق برئاسة إحسان شيخ علي عبد العزيز”.وأكّد رشيد، خلال اللقاء، “أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة ودعم  الحكومة في تنفيذ برنامجها من أجل تلبية مطالب العراقيين في حياة كريمة”، كما أكد “ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والجاد لحل المسائل العالقة”.بدوره، قال عبد العزيز إن “الحركة حريصة على تغليب المصلحة الوطنية والتنسيق مع القوى العراقية كافة لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”. 

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