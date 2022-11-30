رشيد يدعو إلى تعزيز العلاقات بين العراق واسبانيا

رشيد يدعو إلى تعزيز العلاقات بين العراق واسبانيا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، السفير الأسباني بيدرو مارتينيز.وأكّد رئيس الجمهورية، بحسب بيان ، “متانة العلاقات وعمقها التاريخي بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيز التعاون نحو آفاق أرحب في المجالات كافة”.وأشار إلى “أهمية تنسيق الجهود والمواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، سيما في مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين”.بدوره، أعرب السفير الأسباني عن “شكره وتقديره للرئيس على ما يوليه من اهتمام في استمرار تطوير علاقات البلدين”، مؤكداً “حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون المشترك على مختلف المستويات”. 

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