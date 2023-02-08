رشيد يدعو إلى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص ومكافحة الفساد

رشيد يدعو إلى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص ومكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، الأربعاء، دعمه لإجراءات الحكومة العراقية برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي.وقال رشيد في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، “ندعم إجراءات مجلس الوزراء والبنك المركزي برفع سعر صرف الدينار لما لها من نتائج إيجابية على المستوى المعيشي وتعزيز قيمة العملة الوطنية”.وأكد على “ضرورة مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص ومكافحة الفساد وصولاً الى تحقيق التنمية والازدهار”.وعلى صعيد آخر التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، في قصر بغداد، وفداً يمثل مجموعة من المتظاهرين.ونقل بيان صادر عن رشيد قوله، إن التظاهر السلمي حق أقره الدستور لكل مواطن، ومن الواجب الوطني الاستماع لمطالب أبناء شعبنا والسعي الجاد لتلبيتها بما يوفر لهم الحياة الكريمة الآمنة، لافتاً إلى أهمية حل القضايا بطريقة سلمية وتحت سقف الدستور والقوانين.وأضاف أنه من الضروري التركيز على الأمن والاستقرار خاصة وأن العراق بلد غني وتتوفر فيه الموارد والإمكانات، كما أن العراقيين تحملوا تبعات كبيرة وصعبة نتيجة للأوضاع والظروف التي مرت عليهم في العقود الماضية من عنف وإرهاب.بدورهم، أشار الوفد إلى أنهم يلمسون اليوم حالة جديدة فحامي الدستور يفتح أبوابه أمام المتظاهرين، ولنا الثقة الكبيرة بفخامته على تبني مطالبنا ونيل حقوقنا، مشيرين إلى أن رئاسة الجمهورية تعمل على ملامسة هموم ومعاناة الناس وتبذل المزيد من الجهود لإنصافهم، وفقا للبيان.

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