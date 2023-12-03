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حزب تقدم: اختيار بديل الحلبوسي بعد إجراء الانتخابات المحلية
المندلاوي يؤكد على أهمية تنشيط دور لجنة الصداقة العراقية الإيرانية
السوداني يناقش مع السفير البريطاني ملف زيارته إلى لندن
المالية النيابية ترحب بالإتفاق المصرفي العراقي/التركي لتسديد الإستيراد باليورو أو الليرة
العراق وإيران يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
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المالية النيابية ترحب بالإتفاق المصرفي العراقي/التركي لتسديد الإستيراد باليورو أو الليرة
رشيد “يدعو” إلى تنفيذ خطط استراتيجية من أجل مكافحة التصحر في العراق
المنافذ الحدودية تنشر التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة
الغاز النيابية:أمريكا لا تستطيع منع العراق من شراء الغاز الإيراني
اليوم..سعر صرف الدولار =157250 ديناراً
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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الزراعة النيابية تشجع على الاستثمار الزراعي في إيران بدلاً من العراق
نائب سابق:(650) ألف موظف فضائي في دوائر الدولة العراقية
رشيد يحمل قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة مسؤولية الجفاف في العراق وليست تركيا وإيران المساهمتان في ذلك
الإيراني العامري: برعاية الإمام خامئني أَنشَأْنَا العراق الحديث!!
مكرمة إطارية جديدة..نقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة بالسيارات الحكومية وإيصالهم إلى كربلاء بالقطار العراقي مجاناً
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