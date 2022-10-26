رشيد يدعو إلى حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل

رشيد يدعو إلى حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم، الى الإسراع بتشكيل حكومة تمثل العراقيين وتلبي مطالبهم وتحمي حقوقهم.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم ، وفداً يمثل أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب”.وأكّد رشيد بحسب البيان على ” ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تمثل العراقيين وتلبي مطالبهم وتحمي حقوقهم، وتوفر لهم الحياة الحرة الكريمة”،، لافتاً إلى “أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وبما يسهم في إرساء الاستقرار والتطور والتقدم في المجالات كافة”.وشدد على “وجوب إيجاد الحلول الدستورية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية باعتماد الحوار الجاد والبنّاء، وبالاستناد إلى مضامين الدستور لتحقيق العدالة بين الجميع”.

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