رشيد يدعو إلى حماية الحدود

رشيد يدعو إلى حماية الحدود
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأثنين (14 آب 2023)، إلى مواصلة تكثيف الجهود بما يعزز أمن الحدود، جاء ذلك خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في قصر بغداد.وبحسب بيان ، فقد “جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والتعايش السلمي، ومواصلة تكثيف الجهود بما يعزز أمن  الحدود، وضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم”.كما تم التطرق إلى ملف النازحين وضرورة العمل الجدي لإنهاء معاناتهم الصعبة وعودتهم إلى مناطق سكناهم وتهيئة الظروف الخدمية لتلبية احتياجاتهم، وفقا للبيان.

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