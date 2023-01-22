رشيد يدعو إلى دعم حكومة السوداني

رشيد يدعو إلى دعم حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري الذي وصفه بـ”الطموح”.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل، عضو مجلس النواب الشيخ وصفي العاصي أمير قبيلة العبيد”.وأكّد رئيس الجمهورية، “ضرورة توحيد الصف الوطني والتكاتف وتضافر الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد وحماية التعايش السلمي والاجتماعي بين جميع المكونات وبما يحفظ حقوق المواطنين ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم”.وأشار إلى “أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري الطموح الذي يستهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، والشروع في البناء والإعمار خصوصا مشاريع البنى التحتية الأساسية”.

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