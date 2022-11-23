رشيد يدعو إلى رفع الظلم عن العراقيين

رشيد يدعو إلى رفع الظلم عن العراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، وفداً من الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، ضمَّ رئيس الهيئة باسم البدري ونائب رئيس الهيأة صلاح الجبوري.خلال اللقاء، قدّم أعضاء الوفد لرئيس الجمهورية شرحاً مفصّلا بشأن سير عمل الهيئة وأنشطتها. وفي هذا السياق، أكّد على ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين وإنصاف الشرائح التي تعرّضت للظلم والاضطهاد، وتطبيق القانون وإشاعة مفاهيم العدل والتسامح وبما يرسخ السلم الأهلي والمجتمعي.

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