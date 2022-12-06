رشيد يدعو البرلمان إلى خدمة المواطنين

رشيد يدعو البرلمان إلى خدمة المواطنين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئاستا الجمهورية والبرلمان، الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في اقرار قانون موازنة 2023.وذكر مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان : إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي بحث في قصر بغداد ، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد؛ مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد”.وجرى خلال اللقاء “التأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ منهاجها الوزاري، ومراقبة ادائها لتعزيز خطوات مكافحة الفساد واجراءات حفظ المال العام”.ودعت الرئاستان الى “الاسراع في تشريع القوانين المهمة، ولا سيما قانون الموازنة العامة ، والقوانين ذات البعد الخدمي، و الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص، والدعوة الى تظافر الجهود واستمرار التنسيق بين الرئاسات لتقديم اقصى ما يمكن من خدمة للمواطنين”.

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