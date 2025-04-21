رشيد يدعو الى “تحفيز” الشعب على المشاركة في الانتخابات المقبلة

رشيد يدعو الى “تحفيز” الشعب على المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ،الاثنين أن “رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، وفد مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس المجلس، القاضي عمر أحمد محمد”، حيث قدم الأخير شرحاً مفصلاً عن الاستعدادات الفنية واللوجستية، مؤكداً جاهزية المفوضية للمضي قُدماً في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني”.وأكد رئيس الجمهورية حسب البيان، أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات، تسهم في بناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة، عاداً ذلك خطوة محورية نحو تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.كما أشار إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق العدالة الانتخابية، وتلبي تطلعات العراقيين في اختيار ممثليهم، داعيا إلى إعداد خطة إعلامية شاملة وفعّالة تهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *