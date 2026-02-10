رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا وحسم الاستحقاقات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة.وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي”، موضحا أن “اللقاء استعرض تطورات المشهد العام في البلاد، والتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا وحسم الاستحقاقات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة”. وتناول اللقاء، حسب البيان، ملف العمل التشريعي، حيث أكد رئيس الجمهورية “دعم الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب في إقرار التشريعات الأساسية”، مشددًا على “ضرورة تسريع وتيرة العمل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويلبي تطلعات المواطنين”. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مؤكدا “حرص مجلس النواب على أداء مهامه التشريعية والرقابية بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتحديات المرحلة الراهنة”. 

