رشيد يدعو للتعاون مع طاجيكستان

رشيد يدعو للتعاون مع طاجيكستان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأحد، سفير طاجيكستان لدى العراق زبيد الله زبيد زاده.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “في مستهل اللقاء نقل السفير دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة طاجيكستان من الرئيس إمام علي رحمن”.وأكد رشيد، “أهمية توسيع التعاون بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة”، مشيراً إلى “أهمية التنسيق المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين”.وأشار رئيس الجمهورية، إلى “ضرورة فتح السفارة الطاجيكية في بغداد لغرض تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين”.بدوره، أكد زاده، “حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون وبما يخدم تطلعات الشعبين العراقي والطاجيكي في التقدم والرفاه”، كما عبّر عن “أمله بفتح سفارة بلاده في بغداد”. 

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