رشيد يدعو للحوار لحل المشاكل بين بغداد وأربيل

رشيد يدعو للحوار لحل المشاكل بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، مع وفد حكومة إقليم كردستان مستجدات الحوار بين بغداد وأربيل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد حكومة إقليم كردستان الذي ضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، ومستجدات المفاوضات الأخيرة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن المسائل العالقة”.وأكد رئيس الجمهورية “ضرورة اعتماد الحوار والإسراع بإيجاد الحلول وفقاً للدستور والقانون لضمان الوصول إلى اتفاق يخدم جميع العراقيين”.

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