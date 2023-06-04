رشيد يدعو مستشار الأمن القومي إلى ترسيخ الأمن في العراق

رشيد يدعو مستشار الأمن القومي إلى ترسيخ الأمن في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأحد،  القيادي في منظمة بدر ومرافق المقبور قاسم سليماني مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فيما أكد اللقاء على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم.وذكر بيان للرئاسة،أنه “استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، القيادي في منظمة بدر  مستشار الأمن القومي الأعرجي”.وأوضح البيان أنه “جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم، وأهمية تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة وتأمين الحدود”. ولفت الى أنه “تطرق اللقاء إلى عودة النازحين إلى مناطق سكناهم والارتقاء بواقع الخدمات فيها، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وإدامتها وبما يعزز ثقة المواطن بالدولة”.

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