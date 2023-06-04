رشيد يدعو مستشار الأمن القومي إلى ترسيخ الأمن في العراق

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ائتلاف النصر يؤكد على أهمية تشريع قانون الخدمة الإلزامية
رشيد :العلاقات العراقية السورية بعمق تاريخ حزب البعث السوري “المناضل”!
الرياضي السوداني يرعى توقيع عقداً بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني
العيساوي لبارزاني:تحالف الانبار سيكون في خدمة رغبات حزب بارزاني
مصدر نيابي:زعماء الإطار وافقوا على طلبات حزب بارزاني في الموازنة
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الرياضي السوداني يرعى توقيع عقداً بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم
يوم 2 آب المقبل موعد إنطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد
تعرف على جدول ترتيب الأندية العراقية بعد نهاية الدوري الممتاز 31
شنيشل:طموحنا الفوز في بطولة غرب آسيا لكرة القدم
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مصدر ديني:مرجعية النجف وراء دعم الشذوذ الجنسي في العراق
مرجعية السيستاني إمبراطورية مالية ودولة القرار والاقتصاد والأمن في العراق
سنجاري:البارزاني المخول الوحيد بالتصرف المالي في إيرادات بيع النفط من الإقليم
مصادر حكومية وبرلمانية:(30) مليون دولار سنوياً نفقات “الإيفادات الخارجية” للرئاسات الثلاث
ائتلاف المالكي:تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات بعد إقرار الموازنة
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- اذاعة INN