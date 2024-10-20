رشيد يدلي بصوته لانتخابات برلمان الإقليم

رشيد يدلي بصوته لانتخابات برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ادلى القيادي في حزب طالباني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، بصوته بانتخابات برلمان إقليم كردستان.وقال رشيد، في تصريحات صحافية عقب الإدلاء بصوته في انتخابات برلمان الإقليم ، إن”عملية الانتخابات ضرورية لأي مجتمع لتثبيت الديمقراطية ونتمنى مشاركة قوية وتحقيق مطالب المواطنين”.واضاف : “أشكر كل من ساهم في تنظيم الانتخابات بإقليم كردستان”.وتغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة مساء، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كوردستان 2,9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

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