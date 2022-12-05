رشيد يرحب بالصادرات الأرمينية للعراق!

رشيد يرحب بالصادرات الأرمينية للعراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، مع وفدا من وزارة الخارجية الأرمينية تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين عن طريق زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بالإضافة إلى الجانب الثقافي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفداً من وزارة الخارجية الأرمينية”، مبيناً أن “رئيس الجمهورية  رحب بالوفد الزائر، معبّراً عن اعتزاز العراق بالعلاقات التاريخية مع أرمينيا والتي شهدت مسيرة تعاون بنّاء ومثمر سواء على المستوى الثنائي أو الدولي”.وأعرب رشيد بحسب البيان “عن تطلّعه لتمتين تلك العلاقات عن طريق زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بالإضافة إلى الجانب الثقافي وبما يتماشى مع مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين”.واشار البيان الى أن “من جانبه، نقل أعضاء الوفد تحيات الرئيس الأرميني إلى رئيس الجمهورية، مشيدين بجهود العراق لتوطيد جسور الصداقة والحوار مع جمهورية أرمينيا، ومؤكدين حرص بلادهم على مواصلة التعاون واستمرار التنسيق مع العراق على مختلف المستويات”.وحمّل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، “الوفد الزائر تحياته إلى الرئيس الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان متمنياً له التوفيق ولشعب أرمينيا مزيداً من الازدهار”.

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