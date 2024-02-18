رشيد يرحب بمحافظ بابل من ميليشيا العصائب

رشيد يرحب بمحافظ بابل من ميليشيا العصائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، أن المرحلة المقبلة ستكون استكمالا للبناء والإنجازات والخدمات، فيما أشار الى أن خدمة المواطن وتلمس احتياجاته هدف نبيل تسعى إليه الحكومة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن ” رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد، في قصر بغداد، محافظ بابل عدنان فيحان”. وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، أن “محافظة بابل تحتاج إلى اهتمام خاص وبشكل يتناسب مع مكانتها التاريخية والحضارية العريقة”، مشددا “على ضرورة الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للزوار والسياح الذين يتوافدون على المحافظة من مختلف الدول”. وأشار الرئيس إلى أن “المرحلة المقبلة هي استكمال لمرحلة البناء وتحقيق الإنجازات وتقديم الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد”، مشددا على “ضرورة مدّ جسور التواصل والتعاون بين المسؤول والمواطن، وتلبية مطالبه المشروعة، وتذليل العقبات التي يواجهها لدى مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية”.واكد أن “خدمة المواطن وتلمس احتياجاته هدف نبيل تسعى إليه الحكومة”. بدوره، قدم المحافظ، بحسب البيان “إيجازا عن خططه المستقبلية لتحسين أوضاع المحافظة الأمنية والاقتصادية والزراعية، فضلا عن مواجهة شح المياه والجفاف وتداعياته الخطيرة على حياة المواطنين”.كما “استعرض المحافظ البرنامج الذي تم إعداده للنهوض بواقع الخدمات وإنجاز المشاريع غير المكتملة وتأهيل البنى التحتية لاستكمال عملية التنمية والبناء في البلاد”، وفقا للبيان.

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