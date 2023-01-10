رشيد يزور الداخلية مهنئا ذكرى تأسيسها

رشيد يزور الداخلية مهنئا ذكرى تأسيسها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، وزارة الداخلية للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ101 لتأسيس الشرطة.وقالت الرئاسة في بيان مقتضب ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد زار مبنى وزارة الداخلية لتقديم التهاني بعيد الشرطة”. 

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