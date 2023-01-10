رشيد يزور الداخلية مهنئا ذكرى تأسيسها

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قوات الحدود تلقي القبض على 28 متسللا آسيويا قادمين من الحدود الإيرانية
صالح:موازنة 2023 في لمساتها الأخيرة
نائب:حكومة الإقليم ما زالت تصدر النفط والغاز خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
نائب:(18,881)عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة من قبل الخارجية منذ 2019!
وزير الإعمار يعلن عن مشاريع لفك الزخم المروري في بغداد
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صالح:موازنة 2023 في لمساتها الأخيرة
نائب:حكومة الإقليم ما زالت تصدر النفط والغاز خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
وزير الإعمار يعلن عن مشاريع لفك الزخم المروري في بغداد
المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي يوصي بإلزام مؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
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الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
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- اذاعة INN