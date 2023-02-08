رشيد يستجيب لدعوة الحضور لمؤتمر المياه في نيويورك

رشيد يستجيب لدعوة الحضور لمؤتمر المياه في نيويورك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لحضور مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة في نيويورك.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ، أن “رشيد استقبل في قصر بغداد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) آوكي لوتسما الذي سلّم فخامته دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش لحضور مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة الذي سينعقد في نيويورك”.وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة، حيث تركزت المناقشات حول جملة من الموضوعات من أبرزها الشراكة المثمرة القائمة حالياً والسبل الكفيلة بتعزيزها في المرحلة القادمة”.وأكد رئيس الجمهورية “أهمية تنشيط التعاون في مجال إدارة المياه والمياه العابرة للحدود، وتطوير وتحسين الواقع الزراعي والإداري والحد من التلوث المائي فضلاً عن أهمية تطوير القدرات لإدارة المياه في البلاد”.بدوره أكد الممثل الأممي “استعداد البرنامج للتعاون مع الحكومة والجهات والمنظمات المعنية لتعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة لهذه الشريحة”، معرباً “عن شكره وتقديره للدعم الذي يوفره رئيس الجمهورية لمنظمة (UNDP) وكوادرها وبما يضمن استمرار التعاون البناء في مختلف المجالات التي يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تصب في مصلحة العراق وشعبه”.

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