رشيد يستقبل عبد المهدي قاتل أصوات (# نعم للعراق)

رشيد يستقبل عبد المهدي قاتل أصوات (# نعم للعراق)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، السبت، أن العراق يحتاج من الجميع بذل الجهود وتوحيدها على طريق البناء وتوفير الخدمات لأبناء الشعب كافة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي الذي هنأ فخامته بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه”.وأضاف البيان، أن “رئيس الجمهورية أعرب عن شكره لعبد المهدي على تهانيه وتمنياته، مؤكداً أن العراق يحتاج من الجميع بذل الجهود وتوحيدها على طريق البناء وتوفير الخدمات لأبناء الشعب كافة”. 

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