رشيد يطالب بإستبعاد من يسيء للحشد الشعبي الإيراني!

رشيد يطالب بإستبعاد من يسيء للحشد الشعبي الإيراني!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عبد الله العلياوي، المستشار الأقدم للرئيس العراقي في كلمة ألقاها بالنيابة عن رشيد، خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي الايراني، اليوم الاربعاء، “إذ نبارك للحشد الشعبي ذكرى تأسيسه ندعو إلى توفير الدعم والتسليح والتجهيز والاعتناء بجرحاه ورعاية أسر الشهداء منهم”.وأضاف أن “على كل مؤسسات الدولة تخليد ذكرى شهداء الحشد الشعبي، وفي مقدمتهم أبو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد)، فضلاً عن استبعاد كل من يسيء إلى سمعة هذه المؤسسة”.

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