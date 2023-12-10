رشيد يغادر العراق..السفرة السياحية السادسة له

رشيد يغادر العراق..السفرة السياحية السادسة له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى قبرص. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر اليوم العاصمة بغداد، متوجهاً إلى جمهورية قبرص”.وأضافت، ان “هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية وجهت الى رئيس الجمهورية من قبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس”.يذكر ان الرئيس رشيد يحب السفر وكل زياراته الخارجية ليس لها فائدة للعراق بل استجابة لدعوات وسبق له ان زار مدينة لندن في شهر آيار من العام الحالي ثم العاصمة الإيطالية روما ثم زار الفاتيكان في سفرة مستقلة وبعدها الى أذربيجان وأرمينيا ودبي جميعها في أقل من شهر. وفي كل زيارة هناك مخصصات جيب وصرفيات تتجاوز ملايين الدولارات من خزينة الدولة العراقية التي تعاني من عجز مالي نحو 49 مليار دولار.

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