رشيد يقدم مقترحات للإطار الحاكم بشأن نزاهة الانتخابات

رشيد يقدم مقترحات للإطار الحاكم بشأن نزاهة الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ،اليوم الثلاثاء، عدة مقترحات تسبق موعد الانتخابات من ضمنها إيقاف التعيينات والتنقلات وعدم استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية وغيرها كما ورد أدناه:- أدناه:- 

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