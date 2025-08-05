رشيد يقدم مقترحات للإطار الحاكم بشأن نزاهة الانتخابات

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
زعيم إطاري:توجيهات خامنئي لزعماء الإطار أكدت على حماية الحكم الشيعي المقاوم
خبير اقتصادي:حكومة السوداني غير صادقة بوعودها بشأن تأمين الكهرباء
نائب:بيع قناة خور عبدالله للكويت من قبل السوداني خيانة عظمى
الخارجية النيابية:آلية أختيار السفراء خارج الضوابط والمعايير المهنية
خبير قانوني:مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يمثل رصاصة موت بحق الدستور والإنسانية وكرامة الوطن والمواطن
-
- اذاعة INN