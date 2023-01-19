رشيد يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في أحدى ممرات قاعة اجتماع منتدى دافوس

رشيد يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في أحدى ممرات قاعة اجتماع منتدى دافوس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، تعزيز التعاون بالمجالات التجارية والاستثمارية. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية : أن” الجانبين التقيا على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي وبحثا العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية، فضلا عن التطورات الراهنة على الساحة الدولية”. وأشار رئيس الجمهورية بحسب البيان إلى “أهمية العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية، وضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، والتعاون في المجالات الخدمية والبنى التحتية وبما يخدم مصالحهما المشتركة”. بدوره عبر الرئيس الكوري الجنوبي عن “ارتياحه لدور العراق الهام في المنطقة”، مؤكدا “وقوف بلاده الداعم لجهود العراقيين في ترسيخ الاستقرار والأمان”.

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