رشيد يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات

رشيد يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.وكتب رشيد في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصّة “إكس” ، “أتقدم بالتهنئة للرئيس دونالد ترامب، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. ونتمنى له ولإدارته التوفيق في قيادة الولايات المتحدة نحو مزيد من التقدم والازدهار”.وأضاف، إننا” نتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات البناءة التي تخدم مصالح وتطلعات الشعوب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *