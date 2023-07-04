رشيد يوجه الاهتمام بحملة الشهادات العليا والمتفوقين

رشيد يوجه الاهتمام بحملة الشهادات العليا والمتفوقين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاهتمام بالخريجين المتفوقين وحملة الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات.وطبقا لبيان رئاسي ، فأن” رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحث خلال استقباله في قصر بغداد، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، مجمل التطورات على الساحة سيما بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الخدمة والمتمثلة برفد مؤسسات الدولة بالكفاءات اللازمة لإنجاز أعمالها وبما يسهل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين”.وشدد الرئيس” على أن، تكون التعيينات وفقا لقانون مجلس الخدمة الاتحادي ومانص عليه قانون الموازنة العامة وبالتنسيق مع المحافظات واتباع الأساليب المهنية والإدارية العادلة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالخريجين المتفوقين وأيضاً حملة الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات”.من جانبه ذكر محمود التميمي حسب البيان، ان هناك ضرورة للتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية للشباب وبما يلبي حاجة الاستثمارات الأجنبية في البلد للأيدي العاملة المحلية”.وأشار التميمي إلى، أن” المجلس جمع بيانات الخريجين وحملة الشهادات العليا من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد المعترف بها في إقليم كردستان لتعيينهم ضمن الدرجات الوظيفة التي سيتم الإعلان عنها والخاصة بالساكنين خارج الإقليم.

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