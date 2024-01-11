رشيد يوجه بتعزيز العلاقات مع الدنمارك

رشيد يوجه بتعزيز العلاقات مع الدنمارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، السفير الدنماركي لدى العراق كرستيان تورنينغ.وأكد الرئيس في بيان لمكتبه ، خلال اللقاء، ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق والدنمارك في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين”.وأشار إلى” أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لدعم المساعي الدولية في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.من جانبه، أكد السفير الدنمارك “دعم بلاده لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، والحرص على توطيد علاقات الصداقة والتعاون وبما يخدم تطلعات الشعبين العراقي والدنماركي”.كما قدّم السفير “عرضا بشأن تنازل جلالة الملكة مارغريت الثانية عن العرش إلى ولي العهد الأمير فريدريك هنريك ومراسم التتويج المرتقبة، حيث أعرب رئيس الجمهورية عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لسمو الأمير في مهامه المقبلة”.

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