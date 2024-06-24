رشيد يوجه بدعم “رجال الأعمال العراقيين” ومنحهم فرص استثمارية

رشيد يوجه بدعم “رجال الأعمال العراقيين” ومنحهم فرص استثمارية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم رجال الاعمال العراقيين وإشراكهم في العملية الاستثمارية.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية”. وأضاف البيان الى أنه “جرى خلال اللقاء استعراض خطط عمل الهيئة الوطنية وسياستها الاستثمارية، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين فضلاً عن دعم رجال الاعمال العراقيين وإشراكهم في العملية الاستثمارية”. وأوضح، رئيس الجمهورية طبقاً للبيان أن “تفعيل الاستثمار يتطلب إجراء تعديلات على بعض القوانين النافذة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تسهيل وتنشيط هذا القطاع الحيوي وبما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل”، مشدداً “على تطوير آليات التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز عملية الشراكات التجارية بين العراق والبلدان ذات الخبرات في هذا المجال.”من جانبه أكد مكية “حرص الهيئة على تطوير العمل، مستعرضا الخطط والمشاريع الاستثمارية قيد العمل إلى جانب الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير كافة مدن العراق وخدمة سكانها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *