رضا السيستاني:ملف قتلة المتظاهرين ليس من اهتمامنا ولكن أختيار رئيس الوزراء من صلب عملنا

رضا السيستاني:ملف قتلة المتظاهرين ليس من اهتمامنا ولكن أختيار رئيس الوزراء من صلب عملنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار الاجتماع المفاجئ بين القوى السياسية الشيعية ومحمد رضا السيستاني لمناقشة اختيار رئيس الحكومة الجديدة  وتوزيع المناصب بين تلك القوى اهمية لدى تلك القوى. لكن مصادر من مقر السيستاني قالت : “اختيار رئيس الحكومة من صلب عملنا للحفاظ على البيت الشيعي وحماية المذهب”.واكدت تلك المصادر ، عند سؤال محمد رضا السيستاني لماذا لم تتدخلوا لكشف قتلة المتظاهرين وهم معروفين لدى الشارع العراقي كان جواب نجل السيستاني ” هذا الموضوع ليس من اهتمامنا” ، يذكر أن وسائل إعلام عربية وعراقية تداولت معلومات عن وجود اجتماع مساء اليوم يرأسه محمد رضا السيستاني لمناقشة ملف اختيار رئيس الحكومة الجديدة في ضوء نتائج الانتخابات.وفقًا لمصدر من داخل المعسكر الموالي لإيران ، تشاجر قادة الحشد الشعبي وألقوا باللوم على بعضهم البعض في الكارثة بشأن ترشحهم لمرشحين متنافسين ، مما أدى إلى تشتت التصويت. وقال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن “الأحزاب المختلفة (في الحشد) حاولت فرض مرشحها في نفس الدائرة وخسرت الأصوات”.ويقول محللون إن الصدر سيتعين عليه أن يتصالح مع تحالف الحشد الشعبي في عملية التفاوض لتشكيل حكومة وتسمية رئيس الوزراء الجديد. ولا يزال من المتوقع أن يكون للحشد ثقل في البرلمان من خلال دعم الأعضاء الذين يقولون إنهم مستقلون والترتيبات مع المالكي.

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