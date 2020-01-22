رغم أنف زعاطيط ميليشيات الحشد ..صالح يلتقي ترامب لحماية العراق

رغم أنف زعاطيط ميليشيات الحشد ..صالح يلتقي ترامب لحماية العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس العراقي برهم صالح، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وذكر بيان رئاسي ، إنه “ضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤساء الدول، أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء 22-1-2020، محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس”.وأكد صالح، بحسب البيان، “ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي”، مشيراً الى أن “ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة”.وأضاف رئيس الجمهورية، أن “العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته و احترام قراره المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح أن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات”.بدوره جدد الرئيس الأمريكي دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة،وتم، خلال الاجتماع، تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ السيادة الوطنية وتأمين الأمن و الإستقرار.

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