رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ،اليوم الثلاثاء، إن مصر وتركيا تبادلتا سفيرين بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بينهما.وذكرت الوزارة في بيان، أن مصر عينت عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة بينما عينت تركيا صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة.

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