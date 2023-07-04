رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ،اليوم الثلاثاء، إن مصر وتركيا تبادلتا سفيرين بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بينهما