رواية “بائع الحليب” تفوز بجائزة بوكر لعام 2018

بغداد/شبكة أخبار العراق- فازت رواية “بائع الحليب” (ميلك مان) للكاتبة آنا بيرنز بجائزة مان بوكر لعام 2018، لتنال بذلك الروائية القادمة من أيرلندا الشمالية التكريم الأدبي المرموق عن ثالث عمل روائي طويل لها.

وتدور أحداث الرواية في مدينة لا تذكرها بالاسم خلال “الاضطرابات” الدامية في أيرلندا الشمالية، ويروي فيها “بائع الحليب” قصة علاقة غرامية بين فتاة ورجل يكبرها في السن.

وتسلمت بيرنز (56 عاما) المولودة في بلفاست الجائزة من كاميلا دوقة كورنوول، زوجة الأمير تشارلز، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه إسترليني (65900 دولار).

وقال الفيلسوف والروائي كوامي أنتوني أبياه الذي ترأس لجنة تحكيم الجائزة في بيان “لم يقرأ أحد منا شيئا كهذا من قبل. إن صوت آنا بيرنز المميز تماما يتحدى الشكل والتفكير التقليديين بنثر مدهش وطاغي.

“إنها قصة عن الوحشية والاعتداء الجنسي والمقاومة مطعمة بدعابة لاذعة. إن الرواية التي تدور أحداثها في مجتمع منقسم على نفسه تستكشف الأشكال الخفية التي يمكن أن يتخذها القهر في الحياة اليومية”.

وتختار لجنة تحكيم الجائزة الأدبية التي تأسست عام 1969 “أفضل رواية أصلية مكتوبة باللغة الانجليزية ومنشورة في المملكة المتحدة”.

وضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام كتابا من المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.