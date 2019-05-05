روحاني:إيران لن تتأثر بالحصار الأمريكي بوجود الدعم العراقي

روحاني:إيران لن تتأثر بالحصار الأمريكي بوجود الدعم العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن خطته لمواجهة العقوبات الامريكية الاقتصادية على قطاعها النفطي.وقال روحاني خلال خطاب متلفز بثته وسائل الاعلام الايرانية ، ان “الشعب الايراني يجب ان يتوحد على زيادة الصادرات غير النفطية لمواجهة العقوبات الامريكية”.كما واكد روحاني عن امتلاكه خطة “لتوسعة الصادرات بشكل كبير الى العراق خلال الثلاث سنوات المقبلة”، وتابع روحاني ان ايران لن تتأثر بالعقوبات بوجود الدعم العراقي. في محاولة واضحة لابقاء ابواب الحصول على العملة الاجنبية مفتوحة بحسب صحيفة ان اتش كي اليابانية التي قدمت تحليلا للخطاب.يشار الى الولايات المتحدة كانت قد اعلنت بانها ستفرض عقوبات على من يتعاون مع ايران اقتصاديا في مجال النفط، بقرار فعل مع بداية الشهر الحالي.

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