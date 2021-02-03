روحاني:لن نغير بنداً واحداً من الإتفاق النووي

روحاني:لن نغير بنداً واحداً من الإتفاق النووي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، إن طهران لن تغير بندا واحدا من بنود الاتفاق النووي، كما انه لن يشمل أطرافا أخرى.وقال روحاني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ايرانية، ان “إيران لن تغير بندا من بنود الاتفاق النووي، والاتفاق لن يشمل أطرافا أخرى، وهو موقف نهائي لا رجعة فيه”.واضاف روحاني، ان “بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي في حال عادت الولايات المتحدة للالتزام به”, موضحا أن “طهران سترحب بعودة واشنطن للاتفاق النووي إذا أرادت وإذا كانت لا تنوي العودة فعليها أن تعلن ذلك”.وأشار، إلى أنه “إذا شهدنا أي خطوة مبنية على حسن النية من واشنطن فردنا سيكون أيضا مبنيا على حسن النية، وإذا رأينا تحركا عمليا من واشنطن وشهدنا أي خطوة باتجاه الالتزام الشامل بالتعهدات سنتخذ خطوة مماثلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *