روحاني:نفط وغاز إيران سيمر عبر العراق إلى سوريا دون مقابل

روحاني:نفط وغاز إيران سيمر عبر العراق إلى سوريا دون مقابل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، الاتفاق على ربط طهران وبغداد بشبكتي نفط وغاز والسكك الحديد وصولا الى ميانئي طرطوس واللأذقية السوريان.وقال روحاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ايران ، إن “المباحثات مع عبد المهدي تمحورت حول اليات تطبيق الاتفاقيات بين البلدين، وتمكنا من تنفيذ اول اتفاق بيننا باعطاء سمات الدخول بالمجان”، لافتا الى أن “التسهيلات بشأن تلك السمات ستؤدي لمزيد من التقارب بين العراق وإيران”.وأضاف ان “مشروع ربط السكك الحديدي بين ايران والعراق سيبدأ خلال شهر رمضان بين الشلامجة والبصرة”، مبينا “اننا اتفقنا مع العراق على وجوب ربط البلدين بشبكتي نفط وغاز”.وتابع “كذلك اتفقنا مع العراق على بناء مدن صناعية على المناطق الحدودية بين البلدين”، مشيرا الى “وجود استعداد تام لدى الجانب الإيراني في تعزيز العلاقات مع الجامعات العراقية”.واشارت الى ان “هناك لقاء بين وزارتي الداخلية في البلدين لتعزيز التعاون فيما يخص مكافحة الإرهاب والمخدرات”.وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، صباح اليوم السبت، أن رئيس الوزراء وصل الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.

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