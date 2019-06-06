روحاني وتميم يؤكدان على “الموقف الواحد”

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مشعان:إحالة الجبوري على التقاعد لأنه طلب إخراج مليشيات الحشد من الموصل
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تقرير أمريكي:شباب العراق “حطب” المشروع الإيراني وصناعة ملياديرية الجرائم
ائتلاف العبادي:اقتصاد بعض الدول قائم على سراق المال العام العراقي
روس نفط: ارتفاع معدل تصدير نفط كردستان
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ائتلاف العبادي:اقتصاد بعض الدول قائم على سراق المال العام العراقي
روس نفط: ارتفاع معدل تصدير نفط كردستان
النجيفي:ملايين الدولارت من المال العام العراقي تهرب يوميا لدعم المشروع الإيراني في المنطقة
المالية النيابية:موازنة ٢٠٢٠ ستكون موازنة رقابية
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