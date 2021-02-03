روحاني يؤكد على أن العراق ملك صرف لإيران!!

روحاني يؤكد على أن العراق ملك صرف لإيران!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين بطهران: فوائد اقتصادية  لإيران لمد خط السكك الحديد مع العراق إلى سوريا ونسعى لرفع صادراتنا للعراق إلى 20 مليار دولار سنوياً!!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *