روسيا:أمن إسرائيل من اسبقياتنا الأولى

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الأحزاب أبتلعت مؤسسات الدولة..مجلس الوزراء سيصوت على تعيين 500 مدير عام حزبي!
الجبوري:نفط كركوك ” منهوب” والمادة 140 انتهت صلاحيتها
العدل الأمريكية:شركات نفطية دفعت “رِشا” لسبعة مسؤولين عراقيين
وزير المالية مدافعا..يجب تسليم كردستان 10 تريليونات دينار حتى ولو لم تحترم اتفاقها مع بغداد!!
ائتلاف النصر يحمل عبد المهدي مسؤولية امتناع كردستان عن تسليم إيرادات النفط المتفق عليها
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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