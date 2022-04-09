روسيا:الحرب مع أوكرانيا ستتوقف قريباً

روسيا:الحرب مع أوكرانيا ستتوقف قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الكرملين اليوم السبت، إن ما تصفها روسيا بأنها “عملية خاصة” في أوكرانيا قد تنتهي “في المستقبل القريب”، نظرا لأن أهدافها تتحقق وبفضل الجهد الذي يبذله الجيش الروسي والمفاوضون الروس.وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن موسكو تدرك أن بعض البلدان التي حاولت تبني موقف متوازن تعرضت لضغوط للتصويت الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.وعلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس عضوية روسيا في المجلس بسبب تقارير عن “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” في أوكرانيا، الأمر الذي دفع موسكو إلى إعلان انسحابها من المجلس.

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