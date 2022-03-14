روسيا:العقوبات الغربية جمدت 300 مليار دولار

روسيا:العقوبات الغربية جمدت 300 مليار دولار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف ،الأثنين، إن العقوبات الغربية جمدت 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا من احتياطي الذهب والنقد الأجنبي.وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن الغرب «يمارس ضغوطاً على الصين من أجل الحد من تجارتها مع روسيا ومن أجل إعاقة تجارة موسكو في الوصول إلى جزء من احتياطيات الدولة التي تحتفظ بها روسيا من اليوان الصيني».وتابع: «اعتقد أن شراكتنا مع الصين ستستمر وتسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، بل أيضاً سيزداد بسبب بيئة الأسواق الغربية المغلقة»، مشيراً إلى أن روسيا «ستفي بديونها الحكومية وستدفع ديونها بالروبل حتى يتم رفع تجميد احتياطات الدولة».

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