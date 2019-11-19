روسيا:الوجبة الثانية من دبابات تي 90 ستصل العراق

روسيا:الوجبة الثانية من دبابات تي 90 ستصل العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استكمال المرحلة الأولى من توريد دبابات روسية من طراز “تي-90” للعراق.وقال مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية المعنية ب‍التعاون العسكري التقني ، إن المحادثات جارية بين الطرفين حول ترتيب وشروط تنفيذ المرحلة الثانية من تصدير مدرعات روسية ل‍بغداد.وفي فبراير 2018، أعلن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق ركن عثمان الغانمي، أن بلاده تسلمت، في إطار عقد مبرم بين بغداد وموسكو، 36 دبابة من طراز “تي-90”.وبإمكان دبابة “تي-90″، المزودة بأسلحة قوية ونظام مطور لإدارة النيران، ودروع متينة فعالة، أداء مهامها القتالية سواء في النهار أو في الليل، وعلى اختلاف الظروف المناخية وتمتاز بخفة المناورة. وتستخدم هذه الدبابة لمحاربة الدبابات والمدافع ذاتية الحركة وغيرها من أنواع المدرعات.

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