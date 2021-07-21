روسيا:لن نعيد النظر في قرار الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة

روسيا:لن نعيد النظر في قرار الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف، الاربعاء، أن بلاده لن تعيد النظر في قرارها الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة.وقال ريابكوف، خلال مؤتمر الدول الأطراف بالمعاهدة، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه “لو كانت الأطراف الأخرى مهتمة بالفعل ببقاء روسيا في المعاهدة، لكانت تصرفاتها مختلفة”.وأضاف أن “الرهان على خضوع روسيا للضغط فشل سابقا وسيفشل الآن أيضا، ونحن سنتبع نهجنا بشأن المعاهدة يتوافق مع مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا”.وأكد ريابكوف أن “روسيا ستلتزم بالمعاهدة بشكل كامل حتى 18 كانون الاول المقبل، اليوم الأخير من مدة عضويتها في المعاهدة”.يذكر أن قرار انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة دخل حيز التنفيذ يوم 18 حزيران الماضي، وستنتهي صلاحيات والتزامات روسيا بموجب المعاهدة نهائيا في 18 كانون الاول المقبل. 

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