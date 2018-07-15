روسيا:هناك من يحاول في واشنطن تخريب قمة ترامب-بوتين
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بغداد/شبكة أخبار العراق-ى وصفت روسيا الاتهامات الأمريكية بحقها بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية الماضية بـ”كوميديا مخزية”، معتبرة أنها “تهدف إلى تخريب الجو” قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاحد.ورأت وزارة الخارجية الروسية أنه”من الواضح أن هدف الافتراء تخريب الجو قبل القمة الروسية الأمريكية”، معتبرة اتهامات واشنطن في حق روسيا بـ”الكوميديا المخزية التي تقوض مصداقية الديمقراطية الأمريكية”.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إصدار لائحة اتهام بحق 12 روسيا بتهمة ضلوعهم بمحاولة “قرصنة” الشبكات الخاصة بأجهزة الكومبيوتر التابعة للجنة الحملة الديمقراطية والمعروفة بـ”DCCC” واللجنة الديمقراطية الوطنية (DNC)، وحملة هيلاري كلينتون الرئاسية عام 2016، وفقا لما أظهرته تحقيقات المحقق، روبرت مولر، التي تُعنى بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.على صعيد متصل يتعلق بالقمة المقرر عقدها بين ترامب وبوتين، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن سوريا ستكون على رأس القضايا التي سيطرحها الرئيسان في قمة هلسنكي، مشيرا إلى أن سوريا تعد أحد أبرز قضايا المنطقة حاليا، لذلك ستكون محور النقاش بينهما.وحسب وكالة “تاس” الروسية، فقد أكد أوشاكوف أن هناك قضايا أخرى ستطرح على الطاولة خلال القمة المرتقبة، من بينها إيران وكوريا الشمالية بالإضافة إلى أوكرانيا، وهو ما كان قد أشار إليه الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه برئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.