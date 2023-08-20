روسيا ..إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو

روسيا ..إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الجيش الروسي، أنّه أحبط فجر الأحد، هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها، في ثاني محاولة من كييف لضرب العاصمة الروسية في غضون يومين.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنّه تمّ إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على بنى تحتية في موسكو ومحيطها، مضيفة: «لم تقع إصابات أو أضرار».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *